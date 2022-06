Serena Williams anunció la fecha de su regreso a las pistas

La estadounidense Serena Williams volverá a competir un año después en el torneo de Eastbourne, que le servirá como preparación para Wimbledon, para el cual recibió una wild card.

La ganadora de 23 Grand Slams sugirió su participación en el tercer Grand de la temporada y en el torneo previo mediante una publicación en Instagram, y fue la organización de Eastbourne la que confirmó unas horas después que jugará el cuadro de dobles junto a la tunecina Ons Jabeur, finalista en Wimbledon la temporada pasada.

Serena no juega desde que se lesionó en el pie en la primera ronda de Wimbledon 2021.

A sus 40 años, la estadounidense persigue igualar el récord de Grand Slams en poder de Margaret Court, que ganó 24 entre la Era Abierta y la amateur.

