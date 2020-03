Serena Williams: Cada vez que alguien estornuda o tose a mi lado me vuelvo loca

La tenista estadounidense Serena Williams publicó un video en la red social Tik Tok en el que reveló lo mal que lo está pasando con el brote de coronavirus que afecta a gran parte del mundo.

En el registro, la norteamericana aseguró: "Primero se suspendió Indian Wells y me lo tomé como que tendría más tiempo libre para disfrutar. Luego se van cancelando un torneo detrás de otro".

"Había pensado que el coronavirus no me iba a afectar y ahora resulta que me vuelvo histérica por cualquier cosa que pasa. Tengo ansiedad por lo que estamos viviendo y no salgo con nadie", añadió.

"Cada vez que alguien estornuda o tose a mi lado me vuelvo loca. Cada vez que mi hija tose ya tengo la sensación de que está enferma y esa situación me enoja. Me empiezo a preguntar si puedo hacer algo para ayudarla", apuntó.