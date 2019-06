Serena Williams fue distinguida por Forbes entre las 100 mujeres más ricas de forma independiente

La tenista estadounidense Serena Williams fue distinguida en la prestigiosa revista de economía y negocios Forbes, entre las 100 mujeres más ricas del mundo de forma independiente.

Williams fue reconocida en el lugar 80 del listado, gracias a su línea de ropa Serena Shop, la cual le permitió reunir 225 millones de euros, según consignó la publicación, siendo la única deportista del ranking.

Esta disticnión la lidera la empresaria estadounidense mutlimillonaria Diane Hendricks, con siete billones de dólares, y está compuesto por importantes mujeres ligadas al mundo de los negocios, la televisión y el arte.

La reconocida tenista ya había aparecido en Forbes a fines de 2018, siendo destacada también entre las 100 mujeres más poderosas del mundo.

Be the brand. Starting @ShopSerena and Serena Ventures are just a few steps. Honored to be the first athlete on @Forbes #SelfMadeWomen list. https://t.co/aaREjvZ1y5 pic.twitter.com/GlBJnJEbaM