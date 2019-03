Serena Williams se retiró del Abierto de Miami por lesión en una rodilla

La estadounidense Serena Williams (10ª de la WTA) anunció su retiro del Premier Mandatory de Miami a raíz de una lesión que arrastra en su rodilla izquierda.

La ex número uno del mundo cedió de esta manera el triunfo por walkover a la china Qiang Wang (18ª), con quien debía jugar por la tercera ronda del certamen.

Ahora Wang espera rival entre la estadounidense Danielle Collins (26ª) y la también china Yafan Wang (50ª).

⚠️ DRAW ALERT ⚠️



Due to a left knee injury, @serenawilliams has withdrawn. No. 18 seed Qiang Wang of China will advance to the fourth round.



We wish Serena a speedy recovery and hope to see her back in Miami next year.#MiamiOpen pic.twitter.com/tiJG5XWc4Y