Alexa Guarachi: La situación de Shuai Peng da mucho miedo, todas estamos muy preocupadas

La destacada tenista nacional Alexa Guarachi se refirió en Al Aire Libre en Cooperativa a la desaparición de la campeona china Peng Shuai, luego de haber denunciado un abuso sexual de un ex vicepresidente de su nación.

Guarachi nos dijo en conversación con Al Aire Libre que "la situación de Peng Shuai da mucho miedo. He hablado con muchas jugadoras al respecto y todas estamos muy muy preocupadas. Estamos orgullosas de que la WTA haya dado un paso al frente y haya publicado comunicados de prensa muy buenos al respecto".

"Todos esperamos que esté bien y que pueda presentarse. Queremos saber dónde está porque da mucho mucho miedo. Fue muy valiente al revelar la información que dio. Todos esperamos que ella esté bien", añadió sobre el tema.

Además, comentó su paso por las Finales de la WTA: "Me siento muy honrada de haber podido jugar en Guadalajara. Creo que dimos una gran pelea. Creo que muestra que el grupo en el que estábamos era el más duro, ya que las dos finalistas pertenecían a él. Y sí, es realmente motivador saber que perdimos contra las dos ganadoras de las Finales de la WTA".

"Perdimos en un partido muy igualado, 10 a 7, en el desempate del tercer set. Es más motivador para el próximo año porque sé que estoy ahí con los mejores jugadoras del mundo", siguió.

"Obviamente, es increíble poder estar rodeada de jugadoras tan grandiosas. Realmente, me siento afortunada por esa oportunidad. definitivamente la usaré en el futuro para recordar esos grandes momentos y me ayudará a darme confianza. Ya me ha ayudado a darme confianza, así que le daré ese uso a medida que avance hacia el próximo año", cerró.