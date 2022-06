Bárbara Gatica por suspensión provisional: Nunca he hecho uso intencionado de sustancias prohibidas

La tenista chilena Bárbara Gatica vive complicados momentos luego de conocerse una suspensión provisional que pesa sobre ella desde unas semanas luego de haber dado positivo por boldenona.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis a La Tercera, "Gatica, que tiene un ranking de dobles de la WTA de 167, proporcionó una muestra mientras competía en un torneo de la WTA en Bogotá, Colombia, en abril de 2022. Esa muestra se dividió en muestras A y B y el análisis posterior encontró que la muestra A contenía boldenona y su metabolito. La boldenona es una sustancia prohibida no especificada que figura en la Lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de 2022. Los resultados analíticos adversos para sustancias no especificadas conllevan una suspensión provisional obligatoria".

"La jugadora ha ejercido su derecho a solicitar que se analice la muestra B para ver si confirma el hallazgo en la muestra A. Mientras está suspendida provisionalmente, la jugadora no podrá competir ni asistir a ningún evento de tenis autorizado, organizado o sancionado por los órganos rectores del deporte", se añade en la nota.

Gatica reaccionó este mismo miércoles y a través de Instagram expresó que nunca ha hecho uso intencionado de sustancias prohibidas.

"El mes pasado recibí una de las noticias más difíciles de mi carrera: la Federación Internacional de Tenis identificó una sustancia prohibida (boldenona) en mi muestra de orina", escribió en su Instagram.

"Nunca he hecho uso intencionado de ninguna sustancia prohibida y me tomo muy en serio mis responsabilidades como deportista profesional. Como tal, nunca podría deliberadamente en riesgo mi carrera y mi reputación", añadió.

"He investigado todo lo que consumí en los días anteriores a la recogida de la muestra y he contratado a abogados y a un bioquímico para que me ayuden en este asunto. Para demostrar mi inocencia y volver a las canchas lo más rápido posible. Mi máxima prioridad en este momento es identificar lo que podría haber dado lugar a la prueba positiva y demostrar mi inocencia", completó.