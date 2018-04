Daniela Seguel logró la victoria más importante de su carrera y pasó a cuartos en WTA de Bogotá

La tenista chilena Daniela Seguel (192ª del ranking) consiguió el triunfo más importante de su carrera este jueves en Bogotá, tras vencer en dos sets a la alemana Tatjana Maria (62ª) y lograr un histórico avance a cuartos de final de un torneo WTA.

La "pantera" se mostró muy sólida ante la experimentada europea, quien era la primera sembrada del torneo, a quien venció por parciales de 6-3 y 6-1 en una hora y media de partido.

En el primer set, la nacional pudo pasar arriba por 3-2 en el quinto game tras quebrar el servicio de la germana, para después confirmar su saque y lograr un nuevo break.

Sin embargo, Maria no se daría por vencida fácilmente y doblegaría el servicio de la chilena en el noveno juego. De todas formas, Seguel consiguió quebrar por tercera vez a la alemana en el siguiente game para llevarse la primera manga.

En el segundo set, la "pantera" mostró su mejor nivel hasta el momento tras ceder un solo juego en el parcial, para terminar ganando por 6-1.

La primera raqueta nacional continúa así con una semana espectacular en la que, tras haber ganado su primer partido en un WTA el pasado lunes, consiguió ahora meterse entre las ocho mejores jugadoras del certamen, con lo que subiría hasta el puesto 175 del ranking.

Además, Seguel pasa a la historia de nuestro deporte al ser la primera tenista de nuestro país que accede a cuartos de final de un torneo WTA desde que se inauguró el circuito en la década de los 70.

En la siguienta fase, deberá medirse con la ganadora del duelo entre la rusa Anna Blinkova (115ª) y la rumana Ana Bogdan (76ª).

Revisa los videos con el punto de partido de Seguel ante Maria:

Victory for Seguel!



The 🇨🇱 qualifier stuns top seed Maria in straight sets @CopaWTABogota! pic.twitter.com/ihTk2lYTwp