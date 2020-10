Alexander Zverev se proclamó campeón del ATP de Colonia tras batir a Felix Auger-Aliassime

El tenista alemán Alexander Zverev, séptimo en el ránking mundial, logró proclamarse campeón del ATP 250 de Colonia este domingo, tras batir en la final al canadiense Felix Auger-Aliassime (22°).

Luego de una hora y 21 minutos de partido, el local se alzó victorioso gracias a un cómodo 6-3 y 6-3.

Es el quinto año consecutivo que "Sascha" consigue un título ATP al menos en una temporada. En Colonia fue su quinta final en Alemania, donde ha ganado también dos veces en Munich y había sido finalista en Halle, otras dos oportunidades.

Gracias a este nuevo trofeo, Zverev podrá mantenerse en el séptimo puesto de la clasificación planetaria, de acuerdo a los pronósticos.

NO. 12 FOR ZVEREV! 🏆@AlexZverev defeats Auger-Aliassime 6-3 6-3 in the @bett1hulks final, securing his 12th #ATPTour career title. pic.twitter.com/TPs1Ox8kVN