ATP anunció ajustes en el ranking para el reinicio del Tour

La ATP anunció este lunes cómo funcionará el revisado ranking una vez se reanude el circuito en agosto próximo tras el receso obligado por la pandemia del coronavirus desde que se congelara el escalafón desde el 16 de marzo.

Con vista a la reanudación de la competición en agosto, el Ranking, formulado tradicionalmente en base a los "Mejores 18" resultados en 52 semanas, ahora cubrirá un período de 22 meses, desde de marzo 2019 a diciembre 2020.

El jugador en cuestión no podrá contar dos veces el mismo torneo en este sistema. Es decir, un tenista que haya jugado el Masters de Madrid en 2019 no sumará el doble de puntos por jugarlo también en 2020, si no que solo se utilizará el mejor resultado de las dos participaciones.

La idea, explicó la ATP a través de un comunicado es cumplir los siguientes objetivos:

- Proporcionar flexibilidad y justicia a los jugadores en todos los niveles, en paralelo al condensado número de puntos disponibles como parte del calendario provisional de 2020.

- Aportar estabilidad a los jugadores que no puedan o prefieran no competir en 2020 por motivos de salud o seguridad.

- Brindar un sistema que pueda adaptarse a futuros cambios en el calendario si fuera preciso.

- Premiar a jugadores que rindan a buen nivel tras la reanudación del circuito en 2020.

- Conservar el principio de defensa de puntos semana a semana en 2021, manteniendo la movilidad de los jugadores en la clasificación.