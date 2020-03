ATP, WTA e ITF suspendieron el tenis profesional hasta el 7 de junio por coronavirus

La temporada de tenis profesional quedó suspendida por la epidemia de coronavirus hasta el próximo 7 de junio tanto en el circuito masculino (ATP) como en el femenino (WTA) y el circuito ITF

Esta decisión afectó a los torneos conjuntos de Madrid y Roma, a los femeninos de Estrasburgo y Rabat y a los masculinos de Múnich, Estoril, Ginebra y Lyon.

"Tras profundas consideraciones, debido al brote activo de COVID-19, todos los torneos ATP y WTA de la temporada en arcilla no tendrán lugar conforme a lo planeado", explicaron las dos organizaciones en un comunicado.

Los torneos programados a partir del 8 de junio siguen, por el momento, en pie conforme al calendario publicado.

Además, se informó que las clasificaciones ATP y WTA quedarán congeladas durante este período y hasta nuevo aviso.

Joint Announcement: ATP & @WTA extend suspension of tours.



Due to the continuing outbreak of COVID-19, all ATP and WTA tournaments in the Spring clay-court swing will not be held as scheduled.