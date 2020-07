Borna Coric replicó a Nick Kyrgios: ¿Estás muy aburrido o has tomado mucho alcohol?

El tenista croata Borna Coric salió a defenderse de las fuertes críticas que lanzó en su contra el australiano Nick Kyrgios, quien lo trató de idiota luego de cuestionar sus dichos con respecto al Adria Tour y los contagios que derivaron de su disputa.

El europeo replicó al oceánico con la frase, "¿de verdad Nick Kyrgios, estás predicando sobre conducta?"

"¿Estás muy aburrido o has tomado mucho alcohol?", agregó Coric, quien se contagió de coronavirus en el campeonato que organizó Novak Djokovic.

Really @NickKyrgios ??? You're preaching about behavior?? Bored much or too much 🍷🍷?