Carballés terminó furioso su paso por el Chile Open: Espero que no se vuelva a hacer este torneo

El tenista español, Roberto Carballés Baena (64° ranking ATP) se mostró muy molesto tras ser eliminado del Chile Open en primera ronda, cargando con todo por el mal estado de la cancha de San Carlos de Apoquindo.

"Me parece una vergüenza que se juegue un ATP en esta pista, me parece peligroso para los jugadores. Espero que no se vuelva a hacer este torneo", dijo Carballés a CLAY al finalizar el partido.

El español cayó por 4-6, 7-5 y 2-6 ante el francés Corentin Moutet (140°) en un partido que estuvo marcado por las irregularidades en el bote de la pelota y discusiones con el árbitro.

"Esto no es tenis, al final esto se convierte en la tómbola. Con miedo todo el rato a lesionarse y encima con botes que la bola directamente no bota. Sí que sentí que podía lesionarme. Cada vez que llegaba forzado tenía miedo de apretar la pierna porque todo el rato se hundía. De hecho he acabado con molestias en la espalda". Agregó.