Cristian Garin pasó a semifinales del ATP 500 de Hamburgo tras triunfazo sobre Aleksandr Bublik

El tenista chileno Cristian Garin (22° del ránking ATP) logró avanzar a las semifinales del ATP 500 de Hamburgo luego de derrotar en tres sets al kazajo Aleksandr Bublik (56°).

Tras una exigente batalla que duró una hora y 53 minutos de partido, el nacional terminó imponiéndose por parciales de 3-6, 6-4 y 6-4.

En la primera manga, el "Tanque" se vio algo incómodo con la cancha y además terminó ofuscándose cuando su rival le ganó un juego al meter un ace mediante un saque bajo, lo que lo pilló desprevenido en la recepción y terminó sacándolo de foco hasta ceder el set.

