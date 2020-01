Dominic Thiem dejó al técnico Thomas Muster tras dos semanas de trabajos

El tenista austríaco Dominic Thiem (5° del ránking ATP) cortó su relación con su técnico Thomas Muster, con quien había comenzado a trabajar hace solo dos semanas.

Según el periodista portugués Jose Morgado, el pupilo de Nicolás Massú dijo al respecto que el ex número ya no es su entrenador "no por problemas personales, sino que profesionalmente las cosas no conectaron".

De esta forma Thiem se mantiene trabajando solo con Massú, con quien se encuentra disputando el Abierto de Australia.

El austríaco avanzó a los octavos de final del primer Grand Slam del año este sábado tras vencer al estadounidense Taylor Fritz (34°) en la tercera ronda del certamen.

Wow. Dominic Thiem tells Barbara Schett on that he already split with Thomas Muster after... two weeks.



"No personal problems, but profissionally the things didn't connect".



Domi will stay with Massu and dad Wolfgang (at times)