Dominic Thiem derribó a Stefanos Tsitsipas y se proclamó campeón del ATP de Beijing

El tenista austriaco Dominic Thiem (5° del ránking mundial) se proclamó campeón del ATP 500 de Beijing este domingo, luego de vencer en tres sets al griego Stefanos Tsitsipas (7°).

La victoria para el pupilo de Nicolás Massú se dio por parciales de 3-6, 6-4 y un demoledor 6-1, luego de dos horas y 13 minutos de juego.

Con este triunfo, Thiem alcanzó en el certamen asiático su decimoquinto título dentro del circuito, en el que también dejó en el camino a buenos jugadores como el ruso Karen Khachanov (9°) y el experimentado Andy Murray (503°).

Además, tras superar las semifinales de Beijing, el número cinco del mundo había asegurado su presencia en el Torneo de Maestros, que este año tendrá lugar en Londres en noviembre próximo.

