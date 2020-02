Dominic Thiem: Me entristece que Federer no esté en el circuito en las próximas semanas

El tenista austríaco Dominic Thiem (4° de la ATP) lamentó este jueves en Río de Janeiro la operación a que se sometió el suizo Roger Federer (3°) en la rodilla derecha, que le obligará a perderse toda la temporada de tierra batida, incluso Roland Garros.

"A mí, como a todo el mundo, me encanta verlo jugar y me encanta cuando lo tengo al lado en los torneos, cuando está en el circuito ATP. Por eso, me entristece que se quede fuera", afirmó tras la victoria sobre el español Jaume Munar (99°) que le permitió avanzar a cuartos de final.

"Si la cirugía es necesaria y es buena para que el pueda estar al cien por ciento en la temporada de hierba, creo que es bueno para todo el mundo. Pero me entristece que no esté en el circuito en las próximas semanas. Será muy bueno cuando regrese con las rodillas bien y vuelva en grande forma", agregó el finalista del Abierto de Australia.

El austríaco es el máximo favorito al título en el Abierto de Río de Janeiro, único ATP 500 de Sudamérica y que ya ganó en 2017, y tan sólo necesita vencer otro partido en Brasil, el de cuartas de final el viernes frente al italiano Gianluca Mager (128°), para ascender desde el cuarto hasta el tercer lugar en la clasificación mundial de la ATP.

En caso de que consiga avanzar hasta la mejor posición en su carrera, estará desplazando del tercer lugar precisamente a Federer.

"Puntos altos en la carrera siempre son increíbles y ser el número tres del mundo será absolutamente maravilloso, pero no es en lo que estoy pensando en este momento. Tan sólo quiero jugar un buen tenis y disputar buenos partidos aquí. Lo del ránking no está en mi mente", afirmó Thiem.