Dominic Thiem se bajó del ATP 500 de Halle por cansancio

El austraico Dominic Thiem (4° en el ranking ATP), tenista dirigido por el chileno Nicolás Massú, se bajó del ATP 500 de Halle, Alemania, que se juega sobre césped, según informó la organización oficial del torneo, luego de acusar cansancio físico.

El europeo sintió el gran esfuerzo realizado a inicios de junio, con una gran participación en Roland Garros, segundo Grand Slam del año, en el que llegó a la final, la cual perdió a manos del español Rafael Nadal (2°).

Con esto, el pupilo del oriundo de Viña del Mar queda sin disputar un torneo en pasto, en la previa de Wimbledon, tercer Major del año, en el cual buscará mejorar su participación de 2018, ya que en esa oportunidad quedó eliminado en primera ronda ante el chipriota Marcos Baghdatis.

Otro que desistió de participar en el torneo alemán fue el japonés Kei Nishikori (7°), por el mismo motivo, certamen que comenzará este lunes y que en todo caso tendrá a figuras como Roger Federer (3°) y Alexander Zverev (5°).

Unfortunately @ThiemDomi has to pull out of the 27th NOVENTI OPEN as well ❌ We wish him all the best for a successful tournament at @Wimbledon 🌱🎾 📸 GRASS COURT OPEN HALLE_KET pic.twitter.com/mWoMsgxw7E