El ATP 500 de Tokio fue cancelado por temor a una nueva oleada de contagios de coronavirus

Los organizadores del ATP 500 de Tokio, previsto en principio para disputarse del 5 al 11 de octubre y donde el serbio Novak Djokovic (1° del ranking mundial) se coronó campeón el pasado año, anunciaron este jueves que fue cancelada esta edición por la preocupación sobre una segunda oleada de infecciones por coronavirus.

"Dada la preocupación por una segunda oleada de infecciones en el Japón y en el extranjero, llegamos a la dolorosa conclusión de que debíamos cancelarla", señalaron para justificar su decisión.

El anuncio se produce justo un día después de que la ATP anunciara que el tenis regresa en agosto con el torneo de Washington, a partir del 14 de agosto.

Djokovic eligió Tokio el año pasado en su calendario para preparar los Juegos Olímpicos ya que el torneo se disputa en las mismas instalaciones olímpicas.

