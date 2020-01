Joao Sousa sobre la falta de rigor que lo afectó: Me asociaron con algo inimaginable

Este sábado la Unidad de Integridad del Tenis (TIU, por sus siglas en inglés), informó que el jugador brasileño Joao Souza fue suspendido de por vida por corrupción. La noticia fue difundida por varios medios internacionales y algunos cometieron un error que afectó al reconocido singlista portugués Joao Sousa: usaron su imagen para comunicar los crímenes del sudamericano.

Se trató de un serio error de acuerdo a la gravedad de las faltas del verdadero infractor, y por ello el europeo usó sus redes sociales para tratar de limpiar su nombre.

Sousa se dio el tiempo de explicar las diferencias en los apellidos, y recalcó que aunque aparentan ser mínimas, una letra s por una z, en esta ocasión la falta de rigor de algunos medios le significó un duro golpe.

"Hoy vi mi imagen asociada con otro jugador de tenis cuyo apellido suena como el mío, pero es escrito de forma diferente. La diferencia entre la s y la z es aparentemente pequeña, pero en este caso resultó enorme ya que me asocia con algo inimaginable", dijo.

"Así que para aclarar a los más distraidos, mi nombre es Joao SouSa, soy un jugador de tenis portugués y yo no tengo ningún problema con la TIU, y estoy 100 por ciento enfocado en mi próximo torneo, el ATP 250 de Montpellier, que empezará el 3 de febrero. Gracias por su apoyo", concluyó.

La publicación de Sousa en su cuenta de Instagram:

Jesus. This is NOT the player who was banned. It’s a very serious mistake, given what we are talking about pic.twitter.com/cV76ANrQhF

Warning: please do not mistake João Sousa 🇵🇹 with João Souza 🇧🇷.



This is João Sousa, with an "S". He's our most successful tennis player and the 2018 #EstorilOpen champion. He's a national hero.



Sometimes it's OK to write a small typo — this is not one of those times. pic.twitter.com/ml1vO0OO3I