Kevin Anderson batió a Ivo Karlovic y se coronó en el ATP de Pune

El sudafricano Kevin Anderson, primer cabeza de serie y sexto en el ranking mundial, se proclamó campeón del ATP de Pune (India) al vencer este sábado al croata Ivo Karlovic (100°) por un ajustado 7-6 (4), 6-7 (2) y 7-6 (5).

