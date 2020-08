Los resultados de los cuartos de final en el Masters 1.000 de Cincinnati

Sigue en vivo y online los resultados de este miércoles en el Masters 1.000 de Cincinnati, donde se disputa la ronda de cuartos de final.

Resultados:

- Daniil Medvedev (RUS) vs. Roberto Bautista (ESP), tercer set, 6-1, 4-6, 0-0.

- Novak Djokovic (SER) vs. Jan-Lennard Struff (ALE), 15:00 horas.

- Reilly Opelka (EE.UU.) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE), 17:00 horas.

- Milos Raonic (CAN) vs. Filip Krajinovic (SER), 19:00 horas.