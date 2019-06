Matteo Berrettini eliminó a Nick Kyrgios en primera ronda de Stuttgart

El italiano Matteo Berrettini (30°) eliminó este martes al australiano Nick Kyrgios (36°) en la primera ronda del torneo ATP de Stuttgart, Alemania, que se disputa sobre pasto.

Berrettini venció a Kyrgios por 6-3 y 6-4, y se medirá al ruso Karen Khachanov (9°) en segunda ronda

Los canadienses Milos Raonic (18°) y Felix Auger-Aliassime (21°), sexto y séptimo cabezas de serie, respectivamente, también superaron la primera ronda.

Raonic venció por 6-7 (6), 6-4 y 7-6 (4) al australiano Alexei Popyrin (103°), mientras que Auger-Aliassime se impuso por 7-5 y 6-3 al letón Ernest Gulbis (90°).

El también canadiense Denis Shapovalov (25°), octavo favorito, cayó por 7-5 y 6-4 ante el alemán Jan-Lennard Struff (38°).

Resultados de primera ronda

Jan-Lennard Struff (ALE) venció a Denis Shapovalov (CAN), por 7-5 y 6-4.

Felix Auger-Aliassime (CAN) a Ernests Gulbis (LET), por 7-5 y 6-3.

Matteo Berrettini (ITA) a Nick Kyrgios (AUS), por 6-3 y 6-4.

Milos Raonic (CAN) a Alexei Popyrin (AUS), por 6-7 (6), 6-4 y 7-6 (4).

Lucas Pouille (FRA) a Feliciano López (ESP), por 6-3, 3-6 y 7-6 (7).

Gilles Simon (FRA) a Peter Gojowczyk (ALE), por 4-6, 6-2 y 6-3.

Marton Fucsovics (HUN) a Jaume Munar (ESP), por 7-6 (5) y 6-4.

Dustin Brown (ALE) a John Millman (AUS), por 6-4 y 7-6 (3).

Denis Kudla (EE.UU.) a Viktor Galovic (CRO), por 6-3 y 6-2.