Medvedev: Alcaraz es el número uno del mundo de forma merecida

El tenista ruso Daniil Medvedev, que se vio arrollado por Carlos Alcaraz en la final de Indian Wells, aseguró que el español se merece "al cien por ciento" ser el nuevo número uno del ranking mundial.

"Carlos es el número uno del mundo de forma merecida. Ganó más puntos que cualquier otro en las últimas 52 semanas y así es cómo funciona el ranking", dijo en rueda de prensa a una pregunta sobre si es "un número uno real" dado que Novak Djokovic, ahora destronado por Alcaraz, no puede jugar en EE.UU. por no estar vacunado contra el coronavirus.

"Por supuesto es desafortunado que Novak no pueda jugar todos los torneos y estoy seguro de que a todos nos encantaría verlo competir (...). Pero es lo que hay. No sé, Rafael Nadal ha estado lesionado un tiempo. También podemos decir: 'Si Rafa no estuviera lesionado sería el número uno'. Bueno, no podemos decirlo porque está lesionado. Y es lo mismo con Novak", ejemplificó.

Alcaraz trituró en la final de Indian Wells a Medvedev, que había ganado 19 partidos consecutivos y tres torneos seguidos, por 6-3 y 6-2 en una hora y 11 minutos.

Además del número uno de la ATP y del tercer Masters 1000 de su carrera (tras Miami y Madrid), el murciano se lleva 1,26 millones de dólares de premio por vencer en el primer Masters 1000 de la temporada.