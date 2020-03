Miami Open también fue suspendido debido al coronavirus

Tal como pasó hace unos días con Indian Wells, este jueves el Miami Open fue suspendido, debido a la alerta por los contagios de coronavirus en Estados Unidos y el mundo, información entregada mediante un comunicado emitido a nombre del alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez.

El escrito difundido en redes sociales indicó que "hemos decidido suspender la realización del Miami Open, la corrida MIA 5k y todos los eventos deportivos masivos", después de haber decretado estado de emergencia ayer miércoles por el primer caso de Covid-19 en la zona.

"Seguiremos en constante monitoreo de lo que determine la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a esta pandemia global", añadió el escrito.

Esto también se enmarca en una medida preventiva a nivel país en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump impidió el ingreso de vuelos desde Europa mientras se mantenga la emergencia sanitaria.

El torneo de Miami se suma a gran cantidad de eventos deportivos suspendidos debido a esta enfermedad, ya que además del mencionado certamen de Indian Wells también se paralizó la NBA de baloncesto en Norteamérica, así como temporalmente las ligas de fútbol de Italia y España en Europa, entre otros.

The 2020 #MiamiOpen is officially cancelled, according to the Miami-Dade County mayor pic.twitter.com/cXkHtoHy4l