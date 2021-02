Un caso de coronavirus obligó a suspender torneos y ATP Cup en Australia

Un caso de coronavirus en un personal del hotel Gran Hyatt en Australia, donde se alojan tenistas, obligó a la suspensión de los partidos de la ATP Cup y de los torneos previos al Abierto de Australia.

Unas 600 personas, entre tenistas y oficiales, tendrán que permanecer aislados hasta disponer de una prueba negativa, ya que están considerados contactos directos.

Los protocolos sanitarios establecidos por el tenis en Australia establecen que los jugadores considerados contactos directos de un positivo deben permanecer aislados 14 días, por lo que si se aplica un criterio estricto no podrían participar en el Abierto.

El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada tenística, está previsto que comience el próximo lunes 8 de febrero.

Health Authorities have advised us that a Hotel Quarantine worker has tested positive for COVID-19.



Those associated with the AO who quarantined at the hotel now need to be tested and isolate until they receive a negative test result.