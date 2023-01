Venus Williams volvió al circuito con un triunfo en Auckland

La estadounidense Venus Williams, de 42 años, disputó y ganó su primer partido oficial desde al pasado Abierto de Estados Unidos, una victoria por 7-6 (4) y 6-2 sobre su compatriota Katie Volynes en la primera ronda del torneo de Auckland.

En su 27ª temporada como profesional, la ex número uno del mundo ocupa actualmente el puesto 1.003 de la clasificación WTA.

Williams pasó apuros en la primera manga para imponerse a una rival procedente de la fase previa, de 21 años y 113 del mundo, pero en la siguiente fue netamente superior.

Starting her 27th WTA season in Auckland, Venus Williams, 42, has claimed her 1st victory since 552 days and Wimbledon 2021.



