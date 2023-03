Andreescu despachó a Raducanu en un partidazo en primera ronda del Miami Open

La canadiense Bianca Andreescu (31ª en el ránking de la WTA) despachó a la británica Emma Raducanu (72ª) y se instaló en la segunda ronda del Miami Open, que se lleva a cabo en el Estadio Hard Rock de la ciudad floridana.

Ambas ganadoras del US Open (la primera en 2019 y la segunda en 2021) se esforzaron durante dos horas y 35 minutos de juego, en un encuentro que se definió por parciales de 6-3, 3-6 y 6-2.

En la próxima ronda, Andreescu enfrentará en otro partidazo a la griega Maria Sakkari (10ª), quien debutará como séptima sembrada en este certamen WTA 1.000.

