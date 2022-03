Ashleigh Barty, número uno del ranking WTA, anunció su retiro del tenis

La australiana Ashleigh Barty, la número uno de ranking WTA, impactó al mundo del deporte al anunciar su retiro del tenis a los 25 años.

"Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí, ya que anuncio mi retiro del tenis", informó de manera sorpresiva Barty en sus redes sociales.

"No estaba segura de como compartir esta noticia con ustedes, así que le pedí a mi buena amiga Casey Dellacqua que me ayuda", señaló la campeona del Abierto de Australia, quien, precisamente, jugó su último partido en ese certamen.

"Estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino, siempre estaré agradecida por los recuerdos de por vida que hemos creado juntos", concluye el mensaje escrito por la tenista en Instagram.

Entre sus argumentos, en la entrevista que le concede a su amiga, la ex tenista Dellacqua, Barty explicó que sintió que es el momento indicado para dar el paso al costado y "perseguir otros sueños".

También admitió sentirse sin la energía física y emocional para seguir dando lo mejor de sí misma para mantenerse al más alto nivel.

"No tengo nada más que dar, eso es éxito, di todo lo que podía a este hermoso deporte que es el tenis. Estoy feliz por eso", sentenció.

Barty, con solo 25 años, se despidió del circuito profesional con 15 títulos WTA, tres de ellos Grand Slam: Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y el Abierto de Australia 2022, y un trofeo de dobles en el US Open 2018.