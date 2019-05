Dayana Yastremska conquistó su tercer título en el WTA de Estrasburgo

La ucraniana Dayana Yastremska, sexta favorita y 42a en el ranking, venció a la francesa Caroline Garcia (24a), cuarta, en la final del WTA de Estrasburgo para elevar a tres el número de éxitos en su carrera.

La tenista de Odessa de 19 años demostró ser infalible en finales. Tres ha disputado y todas las ha ganado.

Este sábado batió a Garcia en tres sets, por 6-4, 5-7 y 7-6 (3), en dos horas y 57 minutos.

Yastremska apartó a la jugadora gala de su primer éxito en 2019. Garcia volvía a aspirar al torneo de Estrasburgo que ya ganó en 2016 y pretendía elevar a siete los títulos de su palmarés.

Sin embargo, Yastremska, quien este año ya venció en Hua Hin (Tailandia) y el pasado curso en Hong Kong, se mostró más firme en el desempate del último set y se apuntó la victoria.

