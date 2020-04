Eugenie Bouchard aceptó nuevamente tener una cita con un desconocido a través de redes sociales

La tenista canadiense Eugenie Bouchard aceptó nuevamente (tal como en 2017) tener una cita con un desconocido, luego de haberlo solicitado hace poco menos de un mes, para pasar la cuarentena del coronavirus.

Bouchard, quien ha estado en el centro de la polémica por pasear durante el tiempo de aislamiento, participó de una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de la presentadora Allie LaForce, donde cerró el encuentro con un individuo.

Además, Bouchard confesó en ese mismo live que cuando realizó la petición hace algunas semanas, un sujeto llamado Bob publicó una serie de comentarios amorosos, ofreciendo incluso 500 dólares por reunirse con la deportista.

En ese momento LaForche dijo que se necesitaban 2.600 dólares para abastecer de comida a los trabajadores de los hospitales que luchan contra el Covid-19, algo que Bob realizó posteriormente, por lo que "Genie" aceptó la cita.

Algo insólito, eso sí, fue que después la tenista le pidió papel higiénico, algo a lo que Bob respondió con 1.000 dólares más, aunque con la condición de que ella le pidiera comida por teléfono con acento británico.

La 328 del ránking WTA respondió a esto: "¿Por qué me estás haciendo esto, Bob?. Me haces sentir culpable... siento que tengo que decir que sí porque es por caridad, pero también estoy muy incómoda. Voy a decir que sí, pero no tengo ninguna habilidad para imitar acentos", todo esto según consignó Infobae.

Ahora solo queda esperar si es que se concreta el encuentro, aunque se espera que sea para después del período de confinamiento por el coronavirus.