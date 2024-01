Hermana de Naomi Osaka denunció abusos de su padre y lanzó amenaza

Un escándalo se vive en el entorno de la exnúmero uno de la WTA Naomi Osaka, ya que su hermana Mari acusó graves abusos de su padre y de paso realizó fuertes amenazas contra él.

"Quiero que sepas lo disgustada y decepcionada que estoy contigo, como padre y como ser humano en general. Has abusado de mí desde que era joven y sigues abusando de mi madre emocionalmente e invadiendo nuestra intimidad", señaló Mari.

"Hago esto público porque eres un cobarde que se ampara en su fortaleza física para golpearme, y en nuestras reticencias a llamar a la policía. Hasta aquí hemos llegado, la próxima vez que te vea llamaré a la policía. Considéralo una amenaza", añadió.

"No me importaría si te matan, teniendo en cuenta lo mucho que me has dañado a mí y a toda la familia, así que si vuelves con intenciones de golpearnos te mataré, a menos que traigas un arma como el cobarde que eres. Sé desde que nací que soy hija del diablo, Dios me ayude cuando vuelva", cerró con su escalofriante relato.