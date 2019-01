Julia Georges batió a Bianca Andreescu y retuvo su corona en el WTA de Auckland

La alemana Julia Goerges, 14° en la clasificación WTA, truncó este domingo la racha de la canadiense Bianca Andreescu (152°) en Auckland y se proclamó, por segundo año consecutivo, campeona de un torneo que se disputa sobre pista dura y reparte 250.000 dólares en premios.

She's done it!@juliagoerges retains her Auckland crown - 2-6, 7-5, 6-1 against Bianca Andreescu!@asb_classic pic.twitter.com/FPmXSEZm0i