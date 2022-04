Triste imagen: Pequeño hincha de Flamengo recibió un piedrazo en la cara en San Carlos

Otra triste imagen se vio este jueves en San Carlos de Apoquindo tras la derrota de Universidad Católica ante Flamengo, ya que un pequeño hincha del "mengao" sufrió con la violencia de los barristas cruzados, quienes le lanzaron un piedrazo en la cara.

En redes sociales fue denunciado el hecho, en donde se ve el niño llorando, entre lágrimas, y con el rostro inflamado por culpa del lamentable incidente.

El repudiable acto se suma a la violencia que se vivió en el mismo recinto en el clásico ante Colo Colo, donde hinchas de la UC golperaron a seguidores "albos" que festejaron el empate definitivo.

Tras el incidente, no se descarta que Conmebol tome cartas en el asunto y sancione el estadio en el próximo duelo en que Universidad Católica oficie de local por Libertadores, ante Talleres de Córdoba en el cierre de la fase grupal.

Infelizmente, uma criança atingida pela torcida do Católica e nada foi feito! Polícia demorou a chegar e o menino acabou ferido e traumatizado, por ir num estádio torcer! Vergonha! #Libertadores #CRF #Flamengo pic.twitter.com/bhc3wQ9TOD

se me parte el corazón, los imbeciles que tiraron piedras a la barra de flamenco le dieron a un niño de 10 años en la cara. No para de llorar aún, mientras la mamá lo abraza, hinchas de FLA le dicen que no tenga miedo de volver al estadio. y así cómo?