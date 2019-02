Kudelka tras derrota con Melgar: Estamos convencidos de que vamos a darlo vuelta

El técnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, lamentó la derrota sufrida este martes ante Melgar por el duelo de ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores, aunque se mostró optimista de cara a la revancha.

Tras el compromiso, el DT de los azules dijo que "los partidos no siempre se dan como uno los pretende. Nuestras pretensiones tienen que ir de la mano de ese juego final en donde tuvimos inclusive abundantes situaciones de gol que no pudimos resolver, incluyendo un penal".

"Pero de eso se trata esto, de dar soluciones a lo que no hicimos bien y mantener las cosas que se hicieron bien, que de pronto a la luz de los resultadistas no se ven. Nosotros necesitamos verlas porque esa será la llave para ganar el próximo partido", agregó.

Sobre el nivel del rival, el estratega afirmó que "no estoy sorprendido porque nosotros y yo en particular no soy de desmerecer a nadie y menos equipos que no se los conocía mucho, porque al no estar en campeonatos uno no tiene los argumentos sólidos que te da el ver a un equipo ganando diez partidos seguidos y tener una idea de lo que puede suceder".

"Creo que ha sido un muy buen rival. No sé si fue un justo ganador, tendría que evaluar mejor el partido. Pero yo soy una persona que si creo eso, se lo digo, no tengo problema. Visualmente parece que el rival tuvo más tiempo la pelota, tuvo muchas pérdidas también", apuntó.

Kudelka a su vez reconoció que la anotación de Melgar "realmente fue un golazo, más allá de que nosotros no estábamos mal parados, pero no tuvimos esa intensidad en la marca zonal que necesitamos tener ante ese tipo de jugadas" y señaló que "tenemos que darlo vuelta y estamos convencidos de que así va a ser".