El día que Alexis Sánchez rechazó a Liverpool para llegar a Arsenal

A mediados de 2014 Alexis Sánchez dejó Barcelona para llegar a Arsenal, pero dentro de las opciones que el tocopillano descartó para fichar, estaba el que será su rival este miércoles en la Champions League: Liverpool FC.

Así lo relató Steven Gerrard, ex futbolista e histórico de los "reds", en su autobiografía "My History", republicada en 2016. "Era el mismo ritual todos los veranos. El club me decía qué objetivo a largo plazo tenían en mente y luego me pedía que me pusiera en contacto con él", indicó.

"Me esforcé mucho con Sánchez. Honestamente esperaba poder montar la ola de nuestra fantástica temporada 2013-14" agregó, reconociendo también el sondeo de Arsene Wenger, DT de Arsenal en aquel tiempo, que viajó a Brasil durante el Mundial para contactar al chileno.

Gerrard también reveló que el "Niño Maravilla" optó por los "gunners", además de razones deportivas, porque prefería residir en la capital inglesa. "Aprecié el hecho de que fue abierto y sincero sobre sus razones. Estar en Londres fue otro atractivo para él y su novia", escribió.

Alexis terminó su ciclo con Arsenal a mitad de la campaña 17/18, para recalar en Manchester United, donde no tuvo su mejor rendimiento, y desde los "diablos rojos" llegó a Inter de Milán, en 2019.

Junto a la escuadra italiana, Sánchez enfrentará a Liverpool por los octavos de final de la Champions League, disputando el partido de ida este miércoles 16 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.