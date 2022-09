Gustavo Quinteros no quiere el descenso de la U: Siempre es lindo jugar un clásico con 50 mil personas

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, tuvo palabras para el archirrival y aseguró que como parte del fútbol chileno no quiere el descenso de Universidad de Chile dado que siempre es emotivo jugar un clásico ante 50 mil personas.

"Es muy difícil pelear el descenso. En algún momento estuvimos en una situación similar y a la U le viene pasando hace un par de años, luchando ahí que es muy estresante, desgastante", dijo el DT en diálogo con Mega Noticias.

"Para que un fútbol sea mucho más interesante, más motivador para la gente, los equipos grandes deben pelear en los primeros lugares. Eso mirándolo de afuera. Quizás los fanáticos prefieran que descienda y demás, pero como un participante de un fútbol como el chileno, o cualquiera, siempre quiero jugar un clásico con 50 mil personas, es lo más lindo que puede pasar", añadió.

"No voy a decir ni soy quién para decir que la U se salve o no, pero como admirador de un fútbol competitivo, siempre es lindo jugar clásicos con mucha gente, me encanta. Ahora volvió la gente y se siente distinto. Es hermoso", complementó.