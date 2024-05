Final Europa League: Alemanes e italianos frente a frente que tuvieron un chileno de protagonista

La Europa League tendrá esta tarde un nuevo monarca en la final del torneo que se disputará en el estadio Aviva de Dublín, Irlanda, que se pondrá frente a frente al Bayer Leverkusen de Alemania y Atalanta de Italia , representantes de dos de las ligas más relevantes del "viejo continente" con el arbitraje del rumano István Kovács.

La realidad con que llegan ambos equipos a esta final en función de lo hecho en sus respectivas ligas muestra al elenco de las “aspirinas” como campeón invicto de la Bundesliga, frente a los de Bergamo que marchan quinto en la Serie A de la península.

El torneo, que se disputa desde la temporada 1971-72, cuando tenía una denominación diferente a la actual, y que adoptó el nombre de Europa Legue en el campeonato 2009-10, ha visto en nueve oportunidades dar la vuelta olímpica a los italianos. Tres veces el Inter y la Juventus se alzaron como campeones, dos el Parma, y ​​en una ocasión el Napoli de la mano de Diego Armando Maradona.

Los elencos teutones se han quedado con el trofeo en siete ocasiones . Dos títulos ostentan en Borussia Mönchengladbach y el Eintracht de Frankfurt, y una corona el Bayern Munich, el Schalke 04 y el Bayer Leverkusen, que hoy va por su segunda corona.

Italianos y alemanes se han enfrentado en tres oportunidades para definir al campeón de este torneo. La primera ocasión fue en la temporada 1988-89 donde la copa fue disputada entre el Stuttgart y el Napoli de Diego Armando Maradona, en una época que todavía se jugaba en duelos de ida y vuelta.

El primer partido los ganaron los napolitanos 2-1 con anotaciones del “pibe de oro” y Careca. Y en la revancha igualaron 3-3, lo que dio el trofeo al conjunto del sur de Italia.

La final de 1992-93 enfrentó a la Juventus y a Borussia Dortmund con claro triunfo de los turineses, 3-1 y 3-0 con gran actuación de Roberto y Dino Baggio.

El Inter de Milán llegó a la disputa de la corona en la temporada 1996-97, y tenía en sus filas como una de las principales figuras a Iván Zamorano. Su rival fue el Schalke 04.

Precisamente en la ida “Bam Bam” le dio la victoria 1-0 a los “nerazzurri” a los 84’.

La revancha fue para los alemanes por el mismo marcador, por lo que debieron definir en los tiros penales, donde Zamorano desperdició uno de los lanzamientos, al igual que Aron Winter, con lo que los “mineros” gracias al 4-1 desde el punto de sentencia máxima terminaron dando la vuelta olímpica.

Esta tarde, a contar de las 15:00, en una cuarta final entre italianos y alemanes, el Leverkusen tiene la chance de emparejar la serie, mientras Atalanta puede ampliar la diferencia… Como siempre, la historia está por escribirse.

It all comes down to this 👊@johnsportraits x #UELfinal pic.twitter.com/X7thHzRD94