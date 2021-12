Xavi evitó hablar sobre interés en Alexis Sánchez: Ya pensaremos en fichajes

Xavi, entrenador de FC Barcelona, le bajó el perfil este viernes a un posible interés en Alexis Sánchez y solo se limitó a contestar preguntas sobre los desafíos del equipo en la liga española.

"Me preocupan los partidos de mañana y de Sevilla. No podemos pensar más allá. Somos los que estamos. A los lesionados ya los recuperaremos. No queda otra que seguir trabajando, ya pensaremos en fichajes a partir del día 21", expresó el DT en conferencia.

El ex jugador añadió que "valoramos todas las posibilidades. Si fichamos, tendrá que haber alguna salida. Este no es el tema principal ahora mismo. Estamos centrados en el Elche y el Sevilla".

"No podemos regalar más puntos y tenemos que seguir trabajando. Convencer a los jugadores y lograr resultados", cerró el ex volante.

Esta semana la prensa española especuló con un posible interés de FC Barcelona en Alexis Sánchez, lo que se fue diluyendo con el paso de los días.