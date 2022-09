Ancelotti y la campaña perfecta de Real Madrid: "No podría pedir más a este equipo"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, se mostró orgulloso del nivel dado por sus jugadores tras ampliar el pleno de victorias a nueve esta temporada, después del triunfo en el derbi contra Atlético de Madrid (1-2) y aseguró que "no podría pedir más" a su equipo.

"Lo que ha salido bien en este inicio de temporada es que la plantilla es muy competitiva incluso sin Karim, que es el jugador más importante. Después, claramente hay algunas cosas que se pueden mejorar, esto es algo bastante normal. Pero la realidad es que no podría pedir más a este equipo. Hemos ganado todos los partidos hasta ahora y estoy orgulloso de entrenar a estos jugadores", dijo en rueda de prensa.

No obstante, "Carletto" se mostró cauto sobre el devenir de La Liga Santander a pesar de su pleno de victorias: "Barcelona lo está haciendo muy bien, nosotros también, Atlético no ha empezado bien... pero esto es muy extraño y no se sabe lo que puede pasar después del Mundial. Va a ser una Liga más reñida que el año pasado", concluyó.