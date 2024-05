Arsenal volvió a lamentar el subcampeonato de la Premier League

Arsenal volvió a sufrir el mismo desenlace de la pasada temporada en Premier League y este domingo debió conformarse con el subcampeonato del certamen inglés, título que quedó en manos de Manchester City.

Los londinenses enfrentaban a Everton en esta jornada al mismo tiempo que los 'Ciudadanos' se medían a West Ham en el Estadio Etihad, pero a los pupilos de Mikel Arteta solo les quedó el haber protagonizado una remontada en casa para felicidad de los suyos.

No fue un partido fácil además para el equipo de los 'Gunners', ya que comenzaron perdiendo el encuentro por el gol de Idrissa Gueye en favor del elenco 'toffee', a los 40' minutos de la primera mitad.

La reacción, que no servía de mucho ya que a kilómetros el City ya vencía a West Ham con claridad, llegó mediante el tanto del empate del japonés Takehiro Tomiyasu a los 43' del primer lapso, en tanto que Kai Havertz sentenció la remontada a los 89' de partido.

De esta manera, Arsenal se quedó en el segundo lugar del certamen con 89 puntos, solo dos por detrás del tetracampeón Manchester City. Al menos los de Londres podrán decir presente una vez más en la fase de grupos de la Champions League para la campaña 2024-25.

