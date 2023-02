Paul Pogba tuvo su redebut con Juventus en goleada sobre Torino

El esperado redebut de Paul Pogba con Juventus en la presente temporada tuvo lugar este martes, siete meses y varias lesiones después de su retorno al club durante el mercado de verano europeo, por julio de 2022.

El volante francés disputó sus primeros minutos oficiales en su segunda etapa como jugador "Bianconero", en un derbi que terminaron festejando ante Torino.

El DT Massimiliano Allegri hizo entrar al galo en el minuto 69', con el empate 2-2 en el marcador, aunque apenas dos minutos después de su entrada la "Vecchia Signora" tomó el mando de la cuenta con el gol del brasileño Gleison Bremer.

Pogba se lesionó de gravedad durante la pretemporada con Juventus. El ex Manchester United vio afectado su menisco derecho y decidió seguir una terapia conservadora para tener más posibilidades de estar presente en el Mundial de Qatar 2022.

Viendo que la terapia conservadora no dio resultado, el galo decidió pasar por quirófano a principios de septiembre, casi sin tiempo para la cita mundialista que se acabó perdiendo por una sobrecarga muscular en su pierna derecha cuando acortaba plazos que definitivamente acabó con sus posibilidades.

Desde entonces, la recuperación y nuevas molestias retrasaron su vuelta al Juventus Stadium, espera que terminó esta jornada.

At long last, Paul Pogba makes his second debut for Juventus ⚫️ ⚪️



The Frenchman has been plagued by injury since re-joining #Juve after leaving Manchester United in the summer...



🎥 @btsportfootball pic.twitter.com/1xpdOYbWQ3