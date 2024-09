La sincera opinión de un ex DT La Roja: "El Flaco Gareca milagros no va a hacer"

La derrota de Chile con Argentina caló hondo en el medio deportivo de nuestro país. Jorge Garcés, el otrora entrenador de la selección chilena, conversó con Al Aire Libre sobre el golpe de realidad que recibió La Roja.

Para el Peineta el análisis es claro: "Nosotros no estamos al nivel para competir con este tipo de selecciones. Ahora hay tiempo para volver a tener una selección competitiva, pero hoy todo son críticas. Ya empezaron a criticar a Gareca, me parece que es el cuarto entrenador que tenemos últimamente empezando por Rueda, Lasarte, Berizzo y ahora Gareca. ¿Los cuatro malos? yo no lo creo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

La opinión de Jorge Garcés sobre La Roja de Gareca

El extécnico de Santiago Wanderers va más allá cuando se le consulta sobre los actuales jugadores de Chile: "Es lo que hay. Es lo que tenemos, no tenemos más recambio. El recambio que se está generando es lo que tenemos. Habrá uno o dos más que estaban lesionados, pero son chicos jóvenes que están andando bien, tienen muchas condiciones, pueden ir creciendo, pero son chicos. No podemos meterles presión a ellos porque no les hace bien".

"No tienen la personalidad que tienen Vidal, Gary, Alexis, Claudio. Ellos desde un comienzo eran cracks, nacieron cracks. Entonces para ellos la presión no existía, eran agrandados, le ganaban a cualquiera y eso no lo tenemos desgraciadamente. Es triste, pero es la realidad. Sigo pensando que tenemos chicos con muchas condiciones que pueden ir creciendo, pero hay que darles tiempo. Y el Flaco Gareca, milagros no va a hacer", continuó Garcés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Para el Peineta Garcés "las estadísticas no mienten"

El partido de Chile contra Bolivia es clave para las pretensiones de clasificar al Mundial. Y Jorge Garcés hace hincapié en los pobres números de La Roja: "Las estadísticas no mienten. No tenemos gol, carecemos de goleadores. Nos falta Alexis y por su edad, desgraciadamente no lo vamos a tener mucho tiempo más. Los que vienen no Alexis, hay que darles tiempo, son muchos jóvenes que tienen que adquirir experiencia, pero no son los cracks como cuando apareció Sánchez".

"Entonces es difícil proyectarse. Hay que jugar el partido que viene, ganarle a Bolivia que históricamente le hemos ganado siempre. En la segunda vuelta tenemos que ir allá y ya vemos cómo están los bolivianos, ayer lo demostraron. Juegan con un poquito más de altitud y Venezuela que está en un mejor momento que nosotros, la pasó muy mal", agregó el exentrenador campeón con el Decano del fútbol chileno.

"Afortunadamente hay siete cupos o seis y medio, si fuesen cuatro, cuatro y medio o cinco como eran antes, sería muy difícil, muy utópico pensar en que podríamos volver al mundial. Pero bueno, a seguir luchando, no nos queda más que eso, y que los chicos sigan mejorando y sigan creciendo", sentenció.