Madre de Darío Osorio salió al choque por supuesta indisciplina en la selección chilena

Alicia Osorio, madre del delantero Darío Osorio, desmintió una supuesta indisciplina de su hijo en la selección chilena.

"Ya hasta me da risa, pero la verdad no la he pasado bien con tanta mentira que dicen", aseguró doña Alicia luego de que el comunicador Mauricio Israel develara un altercado entre el jugador de Universidad de Chile y Eduardo Berizzo en una práctica de la Roja.

"Cuando lo leí, hasta ahora me da risa. Que hablen sin fundamento, que se diga tanta mentira. Si hubiera sido así, créame que hubiera sido la primera en saberlo, porque siempre estoy al pendiente de todo lo que pasa con Darío", comentó a Bolavip Chile.

Hasta el momento el joven futbolista no se pronunció sobre los rumores de una pelea con el director de la selección chilena y su supuesta marginación.