Alberto Acosta y el título de la UC en 1997: Es uno de los más importantes de mi carrera

Alberto Acosta, mítico delantero argentino e ídolo de Universidad Católica, recordó el histórico título que conquistó con los Cruzados en 1997, en el marco del aniversario número 22 de ese campeonato que logró la Franja venciendo a Colo Colo, y aseguró que es "uno de los más importantes de mi carrera".

"Es un título muy especial para Católica y especialmente para mi, porque sin duda fue un título que busqué mucho a nivel local. Después de lo que había pasado en el '94 y '95, que se nos había escapado por muy poco, sentía que estaba en deuda con la gente, con el hincha", declaró el trasandino a la web oficial de Cruzados.

No obstante, el "Beto" afirmó que "después de haber dado la vuelta olímpica en el Estadio Nacional, puedo decir que es uno de los títulos más importantes de mi carrera".

Acosta, quien marcó 87 goles en 98 partidos con la UC, recordó que en 1997 "fue una campaña extraordinaria. Colo Colo también hizo lo suyo y tuvimos que ir a un partido de desempate. No hay dudas que hicimos todas las cosas muy bien, teníamos un equipo excelente"

El argentino también elogió al técnico de ese entonces, Fernando Carvallo, "quien realmente sabía cómo jugar esos partidos".

Por último, el ariete se refirió a su "especial conexión" con la hinchada cruzada.

"A nivel de goles fue el club que más me marcó, porque casi tengo en promedio un gol por partido en todos los años que he estado. Siento mucho orgullo de que la gente se siga acordando, que me puedan elegir entre los grandes de la historia que han pasado por Católica", sentenció.