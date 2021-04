Alberto "Beto" Acosta: "Pellegrini es sin duda el mejor técnico que tuve en toda mi carrera"

El argentino Alberto "Beto" Acosta, legendario ex goleador de Universidad Católica, repasó su carrera en el programa "Historias de Cracks" en TNT Sports Chile y aseguró que el chileno Manuel Pellegrini fue el mejor técnico que tuvo en su trayectoria como profesional.

"Para nosotros Pellegrini era el técnico ideal (...) Antes de que llegara a San Lorenzo nos preguntaron a mí y a Pipo (Gorosito) sobre él y dijimos que era el DT ideal (...) Era un desconocido, se burlaban de él en Argentina y bueno, fue increíble todo lo que hizo y las enseñanzas que dejó. Es sin duda el mejor técnico que tuve en toda mi carrera, por todo lo que me enseño, dentro y fuera de la cancha", explicó.

Acosta también recordó su segundo paso por la UC: "Decidí volver para tener esa gran revancha y obtener ese logro que se nos había escapado en el año 94. La gente de Católica hizo un gran esfuerzo para traerme".

Además, reveló el sueño que no pudo cumplir: "Me hubiera gustado jugar en el Manchester United (...) También me hubiese encantado llegar a Italia o España. Sin embargo, no cambio nada de lo que hice, porque fue una carrera excelente".

El cuarto capítulo de "Historias de Cracks" en TNT Sports, con la entrevista completa a "Beto" Acosta, será emitido este martes 27 de abril a las 22:00 horas.