Alfonso Parot recordó anécdota con Mario Salas el día que llegó a entrenar disfrazado de Flash

El lateral de Universidad Católica, Alfonso Parot, recordó una anécdota que vivió con el entrenador Mario Salas un día que el zaguero llegó a un entrenamiento disfrazado de Flash, en conversación con el programa "Nexo" de ESPN.

El "Poncho" relató que el hecho "pasó en el período de Mario Salas cuando yo no era considerado en el equipo, había quedado desplazado. Mis compñeros habían perdido un partido y yo para subirles el ánimo quise ir vestido de Flash. Obviamente le pregunté a los más grandes si se podían sentir incómodos y me dijeron que no, que si iba me pagaban el disfraz y además me pasaban diez lucas".

"En ese tiempo vivía en un departamento, salí en la mañana en día de semana y me topé con una mamá con su hijo en el ascensor y yo iba disfrazado. Tenía que saludar a los niños. Era para subirle el ánimo a los chiquillos, estuvo entretenido", agregó.

Continuando con la historia, Parot afirmó que "ese día Mario Salas nos iba a mostrar un video de planificación de partido, nos juntó a todos en el camarín y se pone a mostrar el video. Yo no fui con ropa, solo disfrazado, entonces en mi puesto estaba el disfraz de Flash".

"Mario empezó a dar la charla, de repente dice que no se puede concentrar y pregunta de quién es el disfraz. Yo respondo, todos se ríen y él dice que su superhéroe favorito es Linterna Verde. Y ahí yo dije 'ni a eso le achunto', porque me tenía cortado. Por lo menos le saqué una sonrisa", dijo.