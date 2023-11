Alfonso Parot tras renovar con la UC: Siempre me voy a entregar por entero por el cariño que le tengo al club

Luego de sellarse su renovación, el defensor de Universidad Católica Alfonso Parot aseguró que se trató de una negociación muy rápida dado que su idea siempre fue permanecer y aportar al club que lo formó.

"La verdad estoy muy feliz, muy contento. Fue algo rápido, apenas se pusieron en contacto, dije que sí, y agradecerle al hincha por lo que me muestra. Ha sido un año complicado, y esperamos que el próximo año sea mucho mejor y darle las alegrías que se merece", dijo en conferencia de prensa el lateral izquierdo.

"Se me acercaron hace un tiempo, no hace mucho. Y como dije recién, fueron negociaciones de una semana, algo muy rápido. Siempre he dicho que quiero permanecer en la UC hasta que ellos consideren que esté apto para entregarle sea lo que sea porque siempre, donde esté, sea dentro o fuera, me voy a entregar al 100 por ciento por el cariño que le tengo a la institución", añadió.

Respecto a la campaña del elenco cruzado, Parot expresó que tras cuatro años de éxitos "es difícil que un equipo se mantenga y viene un declive, y eso nos pasó".

"Este año se dio el cierre del estadio, donde sumábamos muchos puntos. Nos costó adaptarnos a Santa Laura, pero en general en lo futbolístico hemos estado muy lejos de lo que hemos mostrado los cuatro años anteriores. Hemos tenido chispazos, pero nada más", expresó.

"La idea ahora es conseguir la clasificación en Copa Sudamericana, que es el piso para un equipo grande como la UC", remató.