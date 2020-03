Ariel Holan: Rescato la capacidad del equipo para sobreponerse a las contingencias

El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, se mostró conforme con el desempeño de sus dirigidos tras la victoria sobre Cobresal por la octava fecha del Campeonato Nacional.

El DT afirmó en conferencia de prensa que "lo que yo rescato del equipo es que tuvimos mayor posesión que el rival, más situaciones claras de gol, pero sobre todo en este análisis más conceptual me importó mucho el carácter del equipo y la capacidad de sobreponerse a todas estas contingencias, al viaje".

"Nosotros llegamos ayer a las nueve y media de la noche. Los jugadores cenaron y se fueron a dormir después de cinco horas de viaje habiendo jugado el martes por la Copa. Entonces valoro enormemente el esfuerzo que hicieron y creo que ese es nuestro rasgo distintivo más allá de lo que dije de la posesión y de las situaciones de gol", agregó.

"Mi conformidad superlativa pasa por la actitud del equipo y también por el resultado, nosotros somos los punteros del Campeonato, estamos invictos y todos los partidos tenemos una carga que defender, algo que queremos mucho que es pelear hasta el final por el título", apuntó.

En relación a la situación del coronavirus y cómo esto podría afectar al torneo, el entrenador argentino aseguró que "lo veo con mucha preocupación, porque realmente lo que aparenta por la información que nos van brindando es que se apela a la responsabilidad individual, más que a lo que pueda hacerse con medidas drásticas. La responsabilidad individual en Sudamérica no es nuestro fuerte, por eso me preocupa mucho".

"Estamos expectantes a lo que las autoridades del fútbol vayan considerando y de las autoridades gubernamentales, qué es lo mejor para hacer. Uno no puede dejar estar preocupado, no por la mortandad sino que más por el colapso de los recintos de salud. Si la gente no respeta las condiciones individuales se hace difícil, hay que tomar consciencia colectiva", indicó.