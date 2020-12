Aued en llamas tras el empate con Audax: Quieren sacarnos del eje, el arbitraje fue muy malo

Luciano Aued, volante de Universidad Católica, expresó su molestia tras el frenético y polémico empate 2-2 ante Audax Italiano en La Florida, acusando el mal arbitraje de Angelo Hermosilla.

"Quieren desestabilizarnos, sacarnos del eje...los dos equipos estuvimos reclamando todo el partido, porque nos perjudicaba a ambos, eso dice que el arbitraje fue muy malo", declaró el argentino en la transmisión oficial del CDF.

Aued puso el foco en la falta penal que sufrió Edson Puch y que no cobró Hermosilla, jugada que terminó en un contragolpe letal y gol de Joaquín Montecinos para los itálicos.

"En otras jugadas se va a revisar en el VAR y hoy no lo hace. Es preferible que arbitren solo del VAR y no haya nadie en la cancha, porque si no van a revisar las jugadas esto no funciona. No se cuál es el criterio que hay", remató el mediocampista.