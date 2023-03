"Beto" Acosta: Zampedri puede convertirse en goleador histórico de la UC este año

El ídolo de Universidad Católica Alberto Acosta se refirió a Fernando Zampedri, quien con 90 goles está a dos de superarlo en su registro en los "cruzados" y a 28 del récord histórico de Rodrigo Barrera.

"Beto" dijo en La Tercera: "No hay dudas de que es un gran jugador. Desde que estoy yendo a Chile siempre me preguntan lo mismo. Zampedri ha hecho una campaña espectacular. Es un goleador implacable que le ha entregado muchas alegrías a la gente de Católica. Me pone contento por él que esté cerca de batir mi marca. Porque lo conozco, es muy buena persona y un gran goleador. Lo ha demostrado en estos años en el club".

"Es un delantero que le ha dado mucho al club en los últimos años, tanto títulos como goles. Todo depende de cuántos años se pueda quedar en Universidad Católica, si se queda un par de temporadas más puede pasar esa marca de Rodrigo Barrera. Incluso puede superar este año hasta el récord de Rodrigo Barrera. Zampedri tiene un promedio muy alto de goles", añadió.

"Si sigue funcionando así no tengo ninguna duda de que será el artillero histórico de Católica. Es un jugador que siempre anda derecho con el arco. Sería una marca muy importante para su carrera y para el equipo", cerró.

El "Toro" tiene la posibilidad de rebasar a Acosta en el duelo de este domingo a las 20:30 horas (23:30 GMT) ante Magallanes en La Florida.